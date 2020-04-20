شريف إدريس لمصراوي: أجسد شخصية ابن بلد في "سلطانة المعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يشارك الفنان الشاب شريف إدريس، في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2020.
وقال "شريف" في تصريح خاص لمصراوي، إنه صور عدد من المشاهد ويستكمل تصوير باقي المشاهد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الجميع يتبع إجراءات السلامة أثناء التصوير، سواء من ناحية التعقيم أو الإلتزام بالقواعد العامة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وعن دوره في المسلسل قال: "أجسد دور ابن بلد، تجبره الظروف على الدخول في صراعات عدة، تكشفها أحداث المسلسل".
مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، حسن حسني، شريف إدريس، محمود عبدالمغني، محمد حاتم، دينا، محمد لطفي، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
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