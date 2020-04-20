تراند اليوم : محمد رمضان: لهذا السبب لن أشارك مع عادل إمام في أي عمل فني



كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن مفاجأة بشأن عدم مشاركته مع الفنان عادل إمام في أي عمل فني، مشيرًا إلى أنه من الصعب جدا حدوث ذلك، بسبب أجرهما العالي.

وأوضح في لقاء مع الصحفي، ربيع هنيدي والذي نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، أنه الأعلى أجرا بين زملائه، لذلك فمن الصعب إنتاجيا جدا أن يجمعه عمل فني مع عادل إمام، وذلك لأن أجرهما سيكون كبيرا لأي منتج فني.

وأردف: "لن يتمكن منتج العمل وقتها من دفع أجور باقي العاملين مثل المخرج، وسيصل به الحال إلى أنه لن يجد ثمنا لطعامه".

وأكد محمد رمضان على حبه وتقديره للفنان عادل إمام، كاشفا أنه سبق وأن أخبر نجله الممثل محمد إمام أنه مستعد للظهور كضيف شرف في أي عمل فني من بطولته، إلا أنه لم يتلق ردا حتى الآن، مضيفا أنه سيكون شرفا له الظهور في عمل من بطولة عادل إمام.

وفسر محمد رمضان، في اللقاء، سبب كونه صاحب الأجر الأعلى في الوطن العربي،بأنه دائما ما يكون مسلسله التلفزيوني لشهر رمضان الأغلى سعرا عند شراء القنوات التلفزيونية له.