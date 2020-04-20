تامر حسني يعلق على مشاركته الغنائية في أوبريت "أنت أقوى"

عبّر الفنان تامر حسني عن سعادته للمشاركة في أوبريت "أنت أقوى"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشر حسني مقطعًا من الأوبريت وعلق عليه قائلاً: "تشرفت بمشاركة كل النجوم الكبار وجميع صُنّاع العمل، إن شاء الله تعجبكم". النجوم الكبار وجميع صُنّاع العمل، إن شاء الله تعجبكم". ضم الأوبريت مجموعة غنائية عربية هم "محمد منير، تامر حسني، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة"، إضافة إلى مشاركة عدد من الممثلين في الكليب، أبرزهم "يسرا، ليلى علوي، ماجد الكدواني، درة التونسية، بيومي فؤاد، ماجد المصري، أكرم حسني، لبلبة، هنادي مهنى"، إضافة إلى السينارست تامر حبيب، والإعلامية إنجي علي، والملحن عمرو مصطفى. كارول سماحة"، إضافة إلى مشاركة عدد من الممثلين في الكليب، أبرزهم "يسرا، ليلى علوي، ماجد الكدواني، درة التونسية، بيومي فؤاد، ماجد المصري، أكرم حسني، لبلبة، هنادي مهنى"، إضافة إلى السينارست تامر حبيب، والإعلامية إنجي علي، والملحن عمرو مصطفى. Advertisements View this post on Instagram تشرفت بمشاركة كل النجوم الكبار و جميع صناع العمل ، ان شاء الله تعجبكم #انت_اقوي. 💪🏼 لمشاهدة الكليب كامل على يوتيوب Link in the bio @egyptcalendar A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Apr 20, 2020 at 5:15am PDT

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