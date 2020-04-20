اليوم .. ختام ملتقى محاضرات وورش المسرح اون لاين

تختتم اليوم مؤسسة س للثقافة والإبداع محاضرات وورش المسرح أون لاين، فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على صفحة المؤسسة فى الفترة من 15 : 20 أبريل الجاري، وسيتم توزيع شهادات تقدير وتكريم لمدربى الورش عقب المحاضرة الأخيرة أون لاين.

قال هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، ورئيس المؤسسة: إن اليوم السادس والأخير للملتقى يتضمن تقديم المحاضرة السادسة من الإنتاج والتسويق المسرحي للدكتور جمال ياقوت، أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحي بجامعة الإسكندرية، التى يتناول فيها العنصر الإنتاجى "أدوات التحويل – العملية التحويلية"، فى تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة.

أما فى تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، فسيتم تقديم محاضرة الإضاءة المسرحية لمهندس الديكور حازم شبل، الذى يتناول فيها شرح مميزات وتكوين أهم كشافات الإضاءة المسرحية الأساسية.. وأهم طرق توزيع الإضاءة على خشبة المسرح.

وسيتم فتح باب المناقشة والتواصل مع المدربين عقب انتهاء كل محاضرة .

يذكر أن ملتقى محاضرات وورش المسرح أون لاين الذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع هو الأول من نوعه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بخصوص أزمة فيروس

الإنتاج والتسويق المسرحي للدكتور جمال ياقوت، أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحي بجامعة الإسكندرية، التى يتناول فيها العنصر الإنتاجى "أدوات التحويل – العملية التحويلية"، فى تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة.أما فى تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، فسيتم تقديم محاضرة الإضاءة المسرحية لمهندس الديكور حازم شبل، الذى يتناول فيها شرح مميزات وتكوين أهم كشافات الإضاءة المسرحية الأساسية.. وأهم طرق توزيع الإضاءة على خشبة المسرح.وسيتم فتح باب المناقشة والتواصل مع المدربين عقب انتهاء كل محاضرة .يذكر أن ملتقى محاضرات وورش المسرح أون لاين الذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع هو الأول من نوعه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بخصوص أزمة فيروس كورونا – كوفيد 19 - عقب النجاح الكبير الذى حققته الدورة الأولى من مهرجان المسرح العالمي أون لاين.

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