احتلت الفنانة هنا الزاهد المركز الثاني بحلقتها الجديدة من برنامج "هزر فزر"، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
حصلت الحلقة بعد عرضها مساء أمس الأحد على أكثر من 300 ألف مشاهدة على"يوتيوب"، والتي ضمت مجموعة فنية مميزة أبرزها "ميس ودانا حمدان، أحمد حاتم، سلمى أبو ضيف، إسلام جمال".
تدور فكر البرنامج حول استضافة عدد منالنجوملينقسموا إلى فريقين ليتنافسوا في مجموعة من الألعاب ومنها لعبة "تمثيل الأشياء، الحروف، البوسترات المحرفة".
تستعد الزاهد لفيلمها السينمائي الجديد لعام 2020 بعنوان "الغسالة"، ويشاركها البطولة "محمود حميدة، أحمد حاتم، محمود الليثي، علي الطيب، شيرين رضا"، تأليف: عادل صليب، إخراج: عصام عبدالحميد.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تتصدر يوتيوب ببرنامجها الترفيهي "هزر فزر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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