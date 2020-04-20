حفل فريق "كايروكي" أون لاين يتخطى المليون مشاهدة على "يوتيوب"

حصل حفل فريق "كايروكي"، على أكثر من مليون مشاهدة، وذلك خلال يومين من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب.
احتل الحفل المركز الثالث في صدارة المشاهدات على "يوتيوب"الذي استمر لأكثر من ساعة كاملة، وقدم مجموعةغنائية مميزة المفضلة لدى جمهوره منها "نقطة بيضا، حلمي أنا، اضحك، كل حاجة بتعدي، السكة شمال، نعدي الشارع سوا، هاتلنا بالباقي لبان.
يذكر أن آخر إصدارت كايروكي الغنائية كانت من خلال ألبوم "أبناء البطة السوداء" الذي تم طرحه العام الماضي، ولاقى نجاح جماهيري كبير ونسبة استماع عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتضمن 7 أغنيات منهم "انا السيجارة، كان لك معايا، ياابيض يااسود، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا الصوت".
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