يحرص النجوم دائمًا على الإحتفال بعيد شم النسيم في فصل الربيع جيلًا بعد جيل، وذلك سواء عن طريق التنزه أو الوجبات ومنها : " الفسيخ والرنجة، البصل الأخضر، الخس، الملانه، البيض الملون" فأن تختلف الأكلات والطقوس واحدة.

وعلى الرغم من معوقات الإحتفال بعيد شم النسيم هذا العام نظرًا للحد من إنتشار

وتنشر "بوابة الوفد" لمتابعيها صور إحتفالات نجوم الزمن الجميل بـ"شم النسيم": الفسيخ والرنجة، البصل الأخضر، الخس، الملانه، البيض الملون" فأن تختلف الأكلات والطقوس واحدة.وعلى الرغم من معوقات الإحتفال بعيد شم النسيم هذا العام نظرًا للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، يحرص نجوم الفن على توجيه النصائح والتهنئة لأحبابهم وجمهورهم.وتنشر "بوابة الوفد" لمتابعيها صور إحتفالات نجوم الزمن الجميل بـ"شم النسيم": Advertisements



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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزهم فريد شوقي والأطرش وماري منيب.. إحتفال نجوم الفن بـ"شم النسيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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