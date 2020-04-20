في يوم واحد..أوبريت "انت أقوى" يجتاز النصف مليون مشاهدة على "يوتيوب"

سجل أوبريت "انت أقوى" أكثر من نصف مليون مشاهدة، وذلك في يوم واحد من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات مدحت العدل، ألحان:عمر مصطفى، توزيع نادر حمدي، من إخراج طارق العريان.

ضم الأوبريت مجموعة غنائية عربية هم "محمد منير، تامر حسني، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة"، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الممثلين فيالكلب أبرزهم"يسرا، ليلى علوي،

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ماجد الكدواني، درة التونسية، بيومي فؤاد، ماجد المصري، أكرم حسني، لبلبة، هنادي مهنى"، بالإضافة إلى السينارست تامر حبيب، الإعلامية إنجي علي، الملحن عمرو مصطفى.

يأتي "أنت أقوى" حاملاً رسالة إيجابية في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا المستجد.