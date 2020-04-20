سنين وعدت تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بإعادة عرضها

ردود فعل قوية حققتها حكاية "سنين وعدت" منذ بداية عرضها وحتى اخر حلقاتها مساء أمس على مجموعة قنوات dmc وهي الحكاية الثانية لمسلسل "إلا أنا"، وهي دراماتورجي لعبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش.



الحكاية دراما مستوحاة عن قصص وشخصيات من حياتنا فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، إخراج أحمد شفيق الذي يقدم مسلسل عشر حلقات

للمرة الأولى في تاريخه مع استمرار تناوله لمشاكل المرأة في مسلسلاته، وبطولة كل من النجوم أروى جودة، أحمد صفوت، كارولين خليل، طارق عبد العزير.



لتواصل سنين وعدت نجاح حكايات مسلسل إلا أنا والذي تحقق مع أولى حكايات المسلسل وهي بعنوان بنات موسى وسط ردود فعل قوية من

قبل الجماهير ونسب مشاهدة مرتفعة للحلقات تؤكد تعطش الجمهور لهذه النوعية من الدراما الحقيقية التي تتناول هموم حياته اليومية، إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز.



مسلسل "إلا أنا" هو مسلسل مكون من ٦٠ حلقة، لمجموعة من القصص المستقلة،يشتمل على٦ بطلات، ٦ حكايات وكل حكاية منهم في ١٠ حلقات، ودراما الحكايات مستوحاة من إحداث وقصص حقيقية.

Advertisements

تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة، وستستكمل باقي حكايات المسلسل بعد إنتهاء شهر رمضان.

