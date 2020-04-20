بالصورة- شمس الكويتية تشرق بإطلالة مفعمة بالحياة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة ​شمس الكويتية​ على متابعيها قائلة :"ستزهر غداً إن شاء الله وتعود الحياة أجمل مما كانت".

الفنانة شمس الكويتية المتفائلة دائماً بالحياة، ظهرت أنيقة جداً في الصورة التي نشرتها لها، وهي أرادت أن تبعث الأمل في نفوس كل متابعيها من مختلف الدول، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها معظم شعوب الأرض بسبب إنتشار ​فيروس كورونا​.

متابعو شمس أحبوا كثيراً إطلالتها هذه، وأثنوا على حسن إختيار ملابسها المميزة، وعلقوا بأنهم متفائلون بأن الآتي أجمل، وعبروا لها عن محبتهم الكبيرة.

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