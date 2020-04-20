أحمد فهمي يوجه رسالة قاسية بسبب فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - قال الفنان المصري ​أحمد فهمي​ :"كفاكم عبثا.. العالم يتغير بسبب ڤيروس والناس لا يتغيرون. الخالق يعطينا درسا وما زال الناس يحاربون بعضهم البعض من أجل أشياء وهمية.. قبل شهر رمضان".

وأضاف في رسالته هذه عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي :"أتمنى من الجميع للجميع، الكلمة الطيبة.. واعتبروها صدقة.. وصدقًا لنا جميعًا.. كفانا عبثا".

إشارة إلى أن الفنان أحمد فهمي يشارك في بطولة مسلسل "أسود فاتح" الذي تم تأجيل عرضه إلى ما بعد شهر رمضان، والسبب الأساسي أن جزءاً من ممثليه في مصر ويتعذر حضورهم إلى بيروت لمتابعة التصوير بسبب إقفال المطارات.

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