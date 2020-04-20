عمر الكندري ينتهي من مقدمة "سواها البخت" وهذه أعماله الرمضانية

ميرنا وليد - بيروت - قال الشاعر ​عمر الكندري​ إنه إنتهى من كتابة مقدمة المسلسل الكوميدي الرمضاني "​سواها البخت​"، من تأليف محمد الكندري وإخراج حسين أبل، ومن المقرر أن يغنيها نجوم العمل أحمد العونان، هيا الشعيبي، محمد الصيرفي، فهد البناي، هدى الحمدان، شيلاء سبت، بدور عبدالله وغيرهم. كما يتعاون الكندري مع الفنان بدر الشعيبي في ألبومه الجديد بأغنية "متفائل خير"، من ألحان الفنان عبدالعزيز الويس، إضافة إلى تعاون آخر يجمعه بالفنان بدر نوري بأغنية "مدرسة حب» من ألحان أزهر حداد، بحسب ما ورد في جريدة "الراي" الكويتية.

ومن المفترض تواجد الكاتب محمد الكندري في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل بثلاثة مسلسلات كوميدية، الأول سعودي بعنوان "مليار ريال" من إخراج أسد فولادكار، بطولة هيا الشعيبي وعبدالمجيد الرهيدي وغيرهما، والذي تم توقف تصويره في مشاهده الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا وظروف الحجر المنزلي داخل المملكة العربية السعودية. أما الثاني، فهو "سواها البخت"، والثالث "سينمائيات 2"، من بطولة عبد العزيز المسلم إلى جانب عدد كبير من نجوم الكوميديا في الكويت ومن إخراج نواف سالم الشمري، وشارك الكندري في كتابة عدد من حلقاته.