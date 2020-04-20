ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ متابعيها بمناسبة ​عيد شم النسيم​، وقالت :"عيد شم نسيم سعيد علينا كلنا، يلا نحتفل في البيت في جو آمن وسط الأسرة وبلاش نعرض نفسنا للخطر بخروجنا في وسط تجمعات، كل سنة وانتوا طيبين وكل عيد شم نسيم وانتو مع اللي بتحبوهم".

معايدة علوي جاءت عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة جديدة لها، تظهر فيها مرتدية فستاناً أبيض، فخطفت الأنظار.

متابعو الممثلة ليلى علوي عايدوها بدورهم، وتمنوا لها أجمل الأمنيات لمناسبة عيد شم النسيم، وأثنوا على إطلالتها الجميلة بهذا الفستان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- ليلى علوي تخطف الأنظار بالفستان الأبيض.. شاهدوا أناقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.