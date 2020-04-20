ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية قمر، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة جديدة لها، تبدو فيها واقفة في المطبخ، وتحمل بيدها اليسرى تفاحة خضراء، وبيدها اليمنى سكيناً.

وعلقت قمر على الصورة التي نشرتها، وقالت :"بضحك ع هول الناس المهووسة المريضة يلي بينتظروا صورتي تنزل كرمال يدققوا فيها لدرجة zoom".

وإنهالت التعليقات على صورة قمر من متابعيها، والذين أحبوا إطلالتها هذه، وأثنوا على جمالها، وتساءل كثيرون منهم من هم الأشخاص الذين قصدتهم قمر بتعليقها هذا، والذي أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها ومحبيها.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- قمر بإطلالة ساحرة ومن قصدت بـ"الناس المهووسة المريضة"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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