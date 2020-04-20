تراند اليوم : أمل بوشوشة وستيفاني صليبا نجمتا رمضان 2020

قليلة ويبدأ عرض رُزمة من المسلسلات الرمضانية، سواء أكان على الشاشات التلفزيونية أو على الانترنت. وفيما ستغيب وجوه اعتدنا أن نراها في كل موسم رمضاني، ستطلّ بعض الوجوه الأخرى وإن في حلقات أقل.

فما هي أبرز المسلسلات من إنتاج شركة I See Media؟

مُسلسل الساحر: بطولة النجمين عابد فهد وستيفاني صليبا

تدور أحداث المُسلسل حول “مينا”، الذي يُجسّد شخصيّته النجم عابد الفهد، رجل ينتمي لطبقة شعبيّة مُتوسّطة تُدخله الصدفة إلى عالم الكبار، فيستغلّ بمُساعدة “كارمن”، التي تؤدي دورها النجمة ستيفاني صليبا، جميع الفرص ويتحكّم بمُجتمع لا ينتمي له، ويُصبح سيّد اللعبة.

يضمّ المُسلسل مجموعة من أبرز وجوه الدراما العربيّة، منهم محمّد حداقي ورنين مطر ورودريغ سليمان وجورج شلهوب وغريس قبيلي وسلطان ديب وجوي خوري ورشا بلال وفيلدا سمور وجورج قبيلي وطارق الصباغ وضيف العمل الفنّان عبد الهادي الصبّاغ…

قصّة: سلام كسيري

مُعالجة دراميّة وسيناريو وحوار : حازم سليمان

إخراج: عامر فهد

إنتاج: I See Media

توزيع: Golden Line

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مُسلسل”النحّات”: بطولة النجم باسل خياط والنجمات أمل بوشوشه وليا بو شعيا وندى أبو فرحات ينقل “النحّات” قصّة “يمن” الذي يُقرّر إقامة دورة تدريبيّة في النحت في إحدى الجامعات، ما يضطرّه لترك والدته والانتقال للعيش في بيت العائلة المُقفل منذ وفاة والده. صُور من الماضي وذاكرة حياة لا يعرفها تُغيّر مصيره ومسار حياته… يجمع العمل نخبة من أبرز وجوه الدراما العربيّة نذكر من بينهم دياموند أبو عبود وفادي ابراهيم وجوزيف بو نصّار ودارينا الجندي ويارا قاسم وإيلي متري وكارول عبود وأليكو داوود وعصام الشناوي وقاسم منصور وغيرهم… الإشراف العام: عامر فهد Advertisements الكاتبة: بثينة عوض المُخرج : مجدي السميري إنتاج: I See Media توزيع: Golden Line

https://www.instagram.com/tv/B_F8W2UpUMB/?utm_source=ig_web_copy_link