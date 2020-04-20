تراند اليوم : أمل بوشوشة وستيفاني صليبا نجمتا رمضان 2020

قليلة ويبدأ عرض رُزمة من المسلسلات الرمضانية، سواء أكان على الشاشات التلفزيونية أو على الانترنت. وفيما ستغيب وجوه اعتدنا أن نراها في كل موسم رمضاني، ستطلّ بعض الوجوه الأخرى وإن في حلقات أقل.
فما هي أبرز المسلسلات من إنتاج شركة I See Media؟
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مُسلسل الساحر: بطولة النجمين عابد فهد وستيفاني صليبا
تدور أحداث المُسلسل حول “مينا”، الذي يُجسّد شخصيّته النجم عابد الفهد، رجل ينتمي لطبقة شعبيّة مُتوسّطة تُدخله الصدفة إلى عالم الكبار، فيستغلّ بمُساعدة “كارمن”، التي تؤدي دورها النجمة ستيفاني صليبا، جميع الفرص ويتحكّم بمُجتمع لا ينتمي له، ويُصبح سيّد اللعبة.
يضمّ المُسلسل مجموعة من أبرز وجوه الدراما العربيّة، منهم محمّد حداقي ورنين مطر ورودريغ سليمان وجورج شلهوب وغريس قبيلي وسلطان ديب وجوي خوري ورشا بلال وفيلدا سمور وجورج قبيلي وطارق الصباغ وضيف العمل الفنّان عبد الهادي الصبّاغ…
قصّة: سلام كسيري
مُعالجة دراميّة وسيناريو وحوار : حازم سليمان
إخراج: عامر فهد
إنتاج: I See Media
توزيع: Golden Line
https://www.instagram.com/p/B_F64cmps-6/?utm_source=ig_web_copy_link
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مُسلسل”النحّات”: بطولة النجم باسل خياط والنجمات أمل بوشوشه وليا بو شعيا وندى أبو فرحات
ينقل “النحّات” قصّة “يمن” الذي يُقرّر إقامة دورة تدريبيّة في النحت في إحدى الجامعات، ما يضطرّه لترك والدته والانتقال للعيش في بيت العائلة المُقفل منذ وفاة والده. صُور من الماضي وذاكرة حياة لا يعرفها تُغيّر مصيره ومسار حياته…
يجمع العمل نخبة من أبرز وجوه الدراما العربيّة نذكر من بينهم دياموند أبو عبود وفادي ابراهيم وجوزيف بو نصّار ودارينا الجندي ويارا قاسم وإيلي متري وكارول عبود وأليكو داوود وعصام الشناوي وقاسم منصور وغيرهم…
الإشراف العام: عامر فهد
الكاتبة: بثينة عوض
المُخرج : مجدي السميري
إنتاج: I See Media
توزيع: Golden Line
https://www.instagram.com/tv/B_F8W2UpUMB/?utm_source=ig_web_copy_link
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مُسلسل “الديرة”: بطولة النجمين طارق الحربي وأميرة سمير
“الديرة” مُسلسل بدويّ، كوميديّ ساخر، تجري أحداثه في ديرة الشيخ “حمود” رجل كريم مُحبّ لأهل ديرته، ولكن من هم حوله من رجاله ينقلون له صورة خاطئة عن أحوالهم، فنراهم يظلمون الناس ويسلبونهم أموالهم من دون معرفة الشيخ الذي يبدو قلقاً على مُستقبل الديرة بعد موته، فوريثه شابّ بسيط محدود الإدراك…
يضمّ المُسلسل مجموعة من أبرز وجوه الدراما العربية منهم محمّد الإبراهيمي وهشام حمادة وناريمان عبد الكريم وحسن خمايسة وإبراهيم النوابنة ورسمية عبده وأريج دبابنة وحابس حسين وغيرهم…
الكاتب: د. محمّد البطوش
المُخرج : محمّد علوان
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مُسلسل “بنت وولد”: بطولة عبّاس جعفر وغريس قبيلي
ينقل المُسلسل يوميّات زوجين، (عبسي) شاب لبناني في نهاية العشرينيّات ابن منطقة ريفيّة طيّب وبسيط ، يتعامل بطيبة قلب لحدّ السذاجة، ولا يتحدّث أيّ لغة أخرى غير العربيّة. هو مُتزوّج من (نورمان) فتاة في مُنتصف العشرينيّات سوريّة الجنسيّة جميلة ومُتعلّمة تتكلّم الإنكليزيّة بطلاقة وتحبّه لطيبته وشهامته ورجولته كونه وقف إلى جانبها كثيراً أثناء وجودها في لبنان. ينتقل الثنائيّ للعيش في أبو ظبي بحثاً عن حياة أفضل بتشجيع من خال (نورمان) ، الذي أقنعهم أنّه سوف يُؤمّن لهم إقامات وسكن ولكن…
الكاتب: أدهم مُرشد
المُخرج : محمّد حشكي
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