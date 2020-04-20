تراند اليوم : كارتييه تطلق فيلمها السنوي الخاص برمضان وتوجه من خلاله رسالة أمل

تشارك كارتييه، وللعام الرابع على التوالي، العالم الإسلامي احتفاءه وترحيبه بحلول شهر رمضان الكريم عبر إطلاقها فيلماً مكرّساً خصيصاً لهذه المناسبة بعنوان “فجر يوم جديد”، الذي يجمع ومضات من كافة المدن العالمية التي تربط الدار بعلاقة وطيدة، ليقدّمها في مدينة العُلا السعودية التي لطالما كانت ملتقى للحضارات ومركزاً فنّياً ومعرفياً غنياً بشتى التأثيرات اللغوية والثقافية، فضلاً عن وقوعها على طريق الحج الرابط بين بلاد الشام ومصر من جهة، ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة من جهة أخرى. كذلك يجسّد الفيلم لفتة جديدة من كارتييه لتسليط الضوء على العلاقة العريقة التي تربطها بالمنطقة، والتي تعود جذورها إلى عام 1912.

وعلى غرار التفاعلات الجمالية والثقافية التي أسهمت في تشكيل بصمة وهوية كارتييه الإبداعية الفريدة عبر التاريخ العريق للدار، فإن الفيلم الجديد يمثّل فصلاً جديداً في هذه الرواية الساحرة وحالة حوارية عبر فترة زمنية تمتد إلى 150 عاماً خلت، ليحمل مشاهديه إلى الماضي الساحر، ثم يعيدهم إلى الحاضر داعياً إياهم لتقديره حق التقدير، ومن ثم ينطلق ليقدم تصورات مستقبلية لقصة كارتييه، وكل ذلك مع إلقاء الضوء على عراقة الدار وإبداعاتها وتحفها فوق مرايا صرح ’مسرح المرايا‘ المذهل القائم في قلب العُلا من إبداع المعماري فلوريان بوجي.

ويأخذ الفيلم شكل رحلة عبر أهم مراحل مسيرة كارتييه، بدءاً من انطلاق ’البانتير‘ في ساحة بلاس فاندوم الباريسية التي تحتضن أول بوتيك للدار الذي افتتحه لويس كارتييه عام 1899، مروراً بالمدن والمناطق الآسرة التي استقت كارتييه منها الإلهام، مثل لندن ونيويورك والشرق الأوسط والهند، وذلك مع التأكيد على أن شهر رمضان الكريم ليس مجرّد مناسبة إقليمية، بل ينطوي على أبعاد ومعانٍ عالمية أيضاً.

وتسرد الحملة قصة كارتييه عبر سلسلة من الأماكن والأحداث، مع إبراز “البانتير” كرمز لقدرة البشرية على التكاتف وتجاوز كبرى التحدّيات والمضي قدماً نحو مستقبل مشرق، نحو “فجر جديد”.

وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة اليوم بالذات في ظل الظروف الحالية، حيث تؤكّد كارتييه التزامها بقيم التضامن والتكاتف مع تقديمها تبرّعاً لمبادرة ’صندوق الإمارات وطن الإنسانية‘ التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك بهدف دعم الشرائح الأكثر تأثراً في المنطقة على مكافحة جائحة الكوفيد-19