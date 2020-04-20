تراند اليوم : أروى تنافس أحمد السقا في رمضان

دخلت الفنانة اليمنية أروى السباق الرمضاني هذا الموسم بقوّة إلى جانب رامز جلال صاحب البرنامج الأكثر مشاهدة في موسم رمضان، لما يحتويه من مقالب عاشت لسنوات. ورغم كافة الانتقادات التي طالت مواسم مقالب جلال، استمر البرنامج غير آبه بشيء لمجرد أنه لا يزال يحقق أعلى نسبة مشاهدة في العالم العربي خلال فترة رمضان المسائية.

وبعد الإعلامي اللبناني نيشان، والمذيعة في قناة العربية سارة دنداروي الذي استعان بهما جلال في الموسمين السابقين لتهيئة الظروف المناسبة للمقالب وإقناع الفنانين بالحضور، ها هي المغنية ومقدمة البرامج أروى تدخل البازار الخاص بهذا البرنامج التي يفاجئها جلال خلال مقابلة مع ضيوفها بالمقلب الذي يبدو هذه السنة في إطار حدائق الملاهي، ويصل الأمر إلى حدود استعانة جلال بالحيوانات من أجل بثّ الخوف.

و حلقة الفنانة فيفي عبده كانت الحلقة الأكثر دسامة بعد تعهدها في مواسم سابقة وقعت فيها ضحية جلال، بأنها لن تعيد الكرّة ولن تقع في فخ البرنامج مجدداً، لكنها وقعت ويبدو أن حلقتها ستكون من الحلقات الساخنة التي ستُقدَّم مع بداية الموسم الرمضان على شاشة أم بي سي، وهي بذلك ستنافس في تقديم البرنامج الذي لا يخلو من المقالب والكوميديا الفنان المصري أحمد السقا الذي يطل للمرة الأولى في برنامج يحمل اسمه “اغلب السقا” وتشاركه الإعلامية اللبنانية رزان مغربي على الشاشة نفسها.

يُذكر أن آخر البرامج التي قدّمتها أروى كانت “تحت السيطرة” الذي بيع لقناة الجديد اللبنانية وحقق نسبة جيدة من المتابعة.