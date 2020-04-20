شاهد .. بكاء مريم حسين وهي تتحدث عن تجربة سجنها

كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 03:55 مساءً - تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنانة المغربية ” مريم حسين ” وهي تتحدث للمرة الأولى عن تجربة سجنها .

وظهرت مريم حسين في مقطع الفيديو وهي متأثرة ولم تتمكن من تمالك دموعها أثناء حديثها عن هذه التجربة الصعبة ووجهت حديثها إلى من يتحدثون حول سجنهم بمنازلهم في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد .

فقالت : ” المكان اللي أنا كنت فيه قبل ظاهرة قعدة البيت لازم تحمدون ربكم .. إنتو بتقولو إنكم مسجونين صح إحمدوا ربكم إنكم مسجونين ببيتكم ” .

وتفاعل المتابعون على مقطع الفيديو الذين انقسمت تعليقاتهم بين مؤيد لها ومدافعا عنها وبين من انتقدها واعتبروا إنها كانت تستحق السجن .