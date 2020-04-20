كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 03:55 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنانة اللبنانية ” مريم فارس ” برفقة شقيقتها رولا .
وسخرت مي العيدان في تعليقها على الصورة من المظهر الذي ظهرت به رولا .. فكتبت قائلة : ” صورة ميريام فارس مع أختها رولا .. إيش فيها أختها كأنها سماح أنور ” .
وهو الأمر الذي أثار غضب واستياء المتابعين وهاجموا مي العيدان في تعليقاتهم منتقدين أسلوبها في السخرية من الفنانة المصرية ” سماح أنور ” ومن رولا شقيقة ميريام فارس .
فجاءت التعليقات مثل : ” مالها سماح أنور يا شنخورة أنتِ ” و ” شفيها سماح أنور يا عيوني ؟ بسك استهزاء كافي مصايبك مع المشاهير إهدي على نفسك شوي كافي ” .
بالإضافة إلى ” حلوة اختها تخبل وما تشبه سماح أنور كل واحدة شكل .. وسماح أنور إلها جمالها المختلف ” و ” وشفيك إنتي زي مايكل جاكسون ” .
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم وانتقادات ل ” مي العيدان ” بسبب سخريتها من شقيقة ميريام فارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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