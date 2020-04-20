هجوم وانتقادات ل ” مي العيدان ” بسبب سخريتها من شقيقة ميريام فارس

كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 03:55 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنانة اللبنانية ” مريم فارس ” برفقة شقيقتها رولا .

وسخرت مي العيدان في تعليقها على الصورة من المظهر الذي ظهرت به رولا .. فكتبت قائلة : ” صورة ميريام فارس مع أختها رولا .. إيش فيها أختها كأنها سماح أنور ” .

وهو الأمر الذي أثار غضب واستياء المتابعين وهاجموا مي العيدان في تعليقاتهم منتقدين أسلوبها في السخرية من الفنانة المصرية ” سماح أنور ” ومن رولا شقيقة ميريام فارس .

فجاءت التعليقات مثل : ” مالها سماح أنور يا شنخورة أنتِ ” و ” شفيها سماح أنور يا عيوني ؟ بسك استهزاء كافي مصايبك مع المشاهير إهدي على نفسك شوي كافي ” .

بالإضافة إلى ” حلوة اختها تخبل وما تشبه سماح أنور كل واحدة شكل .. وسماح أنور إلها جمالها المختلف ” و ” وشفيك إنتي زي مايكل جاكسون ” .