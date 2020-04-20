الحجر يذّكر مريم حسين بحبسها.. وتعلق باكية: احمدوا الله إنكم مسجونين في بيوتكم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الحجر المنزلي ذكّر الفنانة العراقية مريم حسين بفترة حبسها ، في قضية اتهامها بهتك العرض بالرضى والتي أقامها ضدها الإعلامي صالح الجسمي.

الفنانة العراقية لم تستطع تمالك دموعها، في مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت خلاله تجربة سجنها بالتجربة الصعبة.

مريم قالت إنه على الجميع أن يشعروا بالارتياح خلال الحجر المنزلي لأنه أفضل بكثير من المكان الذي سجنت فيه، قائلة: “احمدوا ربكم إنكم مسجونين في بيتكم”.

وكانت محكمة جنح دبي قد أصدرت حكما بإبعاد الفنانة العراقية مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر واحد، وذلك في القضية التي أقامها ضدها الإعلامي صالح الجسمي بتهمة “هتك العرض بالرضا” مع المغني الأميركي تايغا الذي ظهر معها بمقطع فيديو قبل ثلاث سنوات في حفل عيد ميلادها.

وبالفعل تم القبض على الفنانة مريم حسين، وقضت في الحبس 11 يوما فقط، حيث تم الإفراج عنها قبل أن تكمل مدة عقوبتها.

Advertisements

وفي أول تعليق بعد الإفراج عنها، وجهت مريم حسين الشكر لقادة وقضاة دولة الإمارات، في بيان قالت فيه: “ليت كلماتي وشكري وعرفاني تكفي لكي أقدمها لقادة وشيوخ دولة الإمارات.، فالله إنكم كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء، فقد غمرتم بظلكم كل من احتمى بحماكم، فأغثتم كل ملهوف التجأ إليكم، وسعيتم ومازلتم لقضاء حوائج الناس في كل زمان ومكان، رافعين بذلك مقام إماراتنا في كل محفل، فجعلتموها تستحق بكل جدارة لقب الدولة الفاضلة”.

وأضافت: “كما وأتقدم بخالص تقديري إلى قضاء الدولة العادل النزيه، الذي لم ولن يتوانى يوما عن إعادة الحقوق لأهلها، فسطر بذلك أسمى أساس وضعه رب الناس إلا هو “العدل أساس الملك”، بارك الله فيكم وأعانكم على هذه المهمة الجليلة، فأنتم أهلا لها بإذن الله”.

وتابعت: “ولا يسعني أيضا إلا أن اشكر أسرة مكتب محمد النجار للمحاماة وللاستشارات القانونية على ما قدموا لي من دعم ومساندة بكل الطرق القانونية اللازمة والسبل المتاحة للوقوف إلى جانبي دائما وأبداً”.

واختتمت كلامها بقولها: “واختتم شكري للجميع بهذه الأبيات، معبرة عن مكنون مشاعري الصادقة لإماراتي الحبيبة وقادتها العظماء “أدام عز إماراتنا عريقة عتية بين الأمم. وحفظ قادتنا مصدر فخرنا. أهل الشهامة أهل الكرم”.