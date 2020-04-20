ريهام سعيد تعتذر لسمية الخشاب وتهدد: «هاخد حقي بالقانون».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن أزمة الإعلامية المصرية ريهام سعيد، والممثلة ريم البارودي مازالت مشتعلة، حيث ظهرت المذيعة في فيديو جديد بثته عبر انستجرام، اتهمت فيه البارودي بتحريض بعض الأقلام لكتابة أخبار سلبية عنها، معربة عن صدمتها في صديقتها السابقة، وعدم معرفتها حتى الآن بسبب اشتعال هذه الأزمة بينهما.

ريهام اعترفت بأنها على خلاف مع البارودي منذ عامين ولا تعرف عنها شيئاً، ولا تعلم حتى الآن سبب التصريحات المسيئة التي تم تسريبها على لسان ريم عنها، وقالت: «أنا مصدومة أوي إن في حرب دلوقتي ضدي، يعنى أنا قاعدة في البيت من شهر أغسطس، 8 شهور ما اتكتبش خبر عني سلبي خالص، من ساعة ما حصلت المشكلة الأخيرة دي كل يوم الصبح بلاقي حاجة، ودي طريقة أنا عارفاها عنك كويس أوي».

وأضافت: « أنا كنت وعدت ناس محترمة كتير إن أنا مش هتكلم في الموضوع، وانتي بتجريني إني أتكلم لأن أنا عارفة طبعا إنه أكل عيشك وعارفة إن رمضان جاي والبرامج جاية وكدا وعايزة تطلعي ويبقى فى قصة وكدا بس أنا مش هبقي كدا أنا أكبر من كدا بكتير أوي وقيمتي أكبر من كدا بكتير أوي».

Advertisements

الإعلامية المصرية فاجأت الجميع واعتذرت للفنانة المصرية سمية الخشاب، وذلك على خليفة هجومها عليها بعد زواجها من الفنان المصري أحمد سعد، تأثراً بالعلاقة الوطيدة التي كانت تجمعها بزوجة سعد السابقة، ريم البارودي، حيث قالت: «أنا فعلا حاسة بالافتراء اللى افترتيه عليا وبعد الكلام اللي بتقوليه عليا اللي مش حقيقي، فعلا من قلبي لأن أنا واضح جدا إن أنا انضحك عليا، أنا بعتذر جدا للفنانة سمية الخشاب،أنا عندي الجرآءة الكافية إني أعتذرلك، ودا ولا كيد ولا غيظ وحياة ولادي».

وتابعت: « أنا فعلا بعتذر لسمية الخشاب لأن أنا واضح إن وصلي قصة بشكل مختلف، مش ممكن اللي انتي بتعمليه دا، مش ممكن يكون دا طبيعي، مش ممكن تعملي فيا أنا كدا، أكيد أنا اتخميت جامد أوي، كفاية إهانة وكفاية غلط وكفاية تشويه وكفاية غل».

ريهام سعيد هددت كل المواقع التي تنشر عنها أخبار حقيقية باللجوء للقضاء، وقالت: «لكل الصحفيين اللى بيكتبوا أخبار مش صح.. هبتدي أتصرف معاكم لأن مافيش حد فوق القانون، وإمبارح أنا وكلت محامي قالى أنا ما عنديش غيرك خلاص فأنا هاخد حقي».