محمود ياسين يقدم العزاء لنهال عنبر على «الفيس بوك»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري محمود ياسين على تقديم العزاء للفنانة نهال عنبر في وفاة شقيقتها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان المصري كتب على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث كتب: “خالص العزاء للأخت الغالية نهال عنبر في وفاة شقيقتها”.

وأضاف: “ربنا يلهمهم الصبر ويتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويثبتها عند السؤال ويجعل مرضها في ميزان حسناتها ويسكنها الفردوس الأعلى وامواتنا جميعا يارب .. نسألكم الفاتحة والدعاء”.

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يذكر أن بهرة عنبر، شقيقة الفنانة المصرية نهال عنبر، كانت قد وافتها المنية بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة داخل إحدى المستشفيات الخاصة.

وكانت نهال عنبر نشرت على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، منذ أيام، صورة لشقيقتها، كتبت عليها: “ادعوا لبهرة أختي وحبيبتي الوحيدة إن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة”.

يُذكر أن بهرة شاركت العام الماضي في فيلم قصير بعنوان “مفتاح الحياة”، كما أن لها العديد من الأمسيات الغنائية.

وكانت الفنانة المصرية نهال عنبر قد شاركت الفنان محمود ياسين التمثيل في مسلسل “العصيان” في جميع أجزائه، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته أيضا كل من وأحمد زاهر، وداليا مصطفى، ورامز جلال، فادية عبدالغني، وماجدة الخطيب، وغيرهم.