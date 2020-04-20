الكويتية حصة اللوغاني تفاجئ جمهورها بصورة لأبنائها الأربعة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الإعلامية الكويتية حصة اللوغاني جمهورها بنشرها صورة تجمعها بأبنائها الأربعة لأول مرة.

الإعلامية الكويتية نشرت هذه الصورة احتفالا بعيد ميلاد توائمها الثلاثة حسين ويوسف وفواز، ووجهت تهنئة خاصة لهم، بقولها: “كل عام وانتو بحياتي يا روحي، يا دنيتي، يا أحلى نعمة من رب العالمين.. أحبكم”.

وأضافت: “في مثل هذا اليوم الله رزقني بحسين ويوسف وفواز قرة عيني وحشاشة يوفي وروحي. أشوف الدنيا بعيونهم وضحكتهم. أحلة شي بالدنيا وجودكم يا وجودي”.

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عدد كبير من جمهور الإعلامية الكويتية وجهوا لها التهاني بعيد ميلاد أولادها، لكنهم عبروا عن صدمتهم أنها لديها أبناء في مرحلة الشباب، مؤكدين أنها تبدو في الصورة كشقيقة لهم.

وكانت الإعلامية الكويتية حصة اللوغاني قد أثارت جدلا من قبل بعد كشفها عن المبلغ الخيالي الذي تنفقه على إطلالاتها إسبوعيا، من حيث الملابس والإكسسوارات.

الإعلامية الكويتية قالت، في إحدى اللقاءات الإعلامية، إنها تنفق ما يُقارب 10 آلاف دولار أميركي أسبوعيّاً، أي ما يُعادل 3000 دينار كويتي، وهو ما عرضها لانتقادات حادة نظرا لضخامة المبلغ.

ودافعت حصة عن نفسها بقولها إنها قد تصرف الكثير على إطلالاتها، ولكنّها لا تعلن ذلك، ولا تحبّ الحديث في مواضيع مشابهة، فهي أمور وشؤون شخصية وخاصة وليس لأحد الحق في أن يتدخل في ذلك، مؤكدة أن إجابتها على الموضوع كانت ردّاً على سؤال المذيعة فقط وليس من باب النرجسية أو التعالي.