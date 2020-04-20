مشاهير- خطأ يضع محمد صلاح بموقف محرج

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Apr 20, 2020
أضطر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي، الى حذف مجموعة من الصور الجديدة له كان قد نشرها لإعلان ترويجي جديد لإحدى شركات الهواتف، وذلك بسبب خطأ ارتكبه.
ظهر “صلاح” في الحملة الدعائية وهو يحمل هاتفاً من شركة OPPO ارابيا، إلا أن موقع تويتر أظهر أن صلاح استخدم منتجاً منافساً للمنتج الذي قام بعمل الاعلان له وهوiPhone ، ما وضعه في موقف محرج، دفعه الى حذف الصور من تويتر وإبقائها على حسابه الخاص عبر موقع انستغرام.
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