طلال مارديني:على الإنسان التصالح مع نفسه ومع الآخرين في هذا الوقت

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش الفنان السوري الشاب طلال مارديني أوقاته بالحجر المنزلي في مدينة دبي بحسب ماصرّح به لقناة سكاي نيوز، معتبرا أن هذه الفترة جعلته قريبا من نفسه أكثر وهو ما حدث مع الكثيرين وما يشكل سعادة بالنسبة إليه.

وقال مارديني إنه يقضي أوقاته بالحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موزعا وقته بين الطبخ واستغلال بقيته في كتابة عمل تلفزيوني؛ لأن هذا النوع من الأعمال يتطلب وقتا طويلا للجلوس وحده، مشيرا إلى أن البقاء في المنزل ليس بالأمر السيئ كما يعتقد البعض، وإنما يمكّن أي إنسان من استغلال وقته في أمور مفيدة.

ونصح طلال متابعيه بالجلوس داخل المنزل والعمل قدر الإمكان دون الاختلاط بالآخرين، موضحا أن الإنسان يمكنه أن يمضي يومه من خلال القيام بعدة أعمال. مؤكدًا أن منظوره الشخصي تغيّر كثيرا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، معبرا أن الحياة أبسط مما نتخيل وأن الله أقوى من كل شيء، وعلى الإنسان في هذا الوقت أن يتصالح مع نفسه ومع الآخرين ويبتعد عن الخلاف.

وكشف الفنان السوري بأنّه حاليا يقوم بإعداد فيلم جديد بعنوان "فيروس" وهو مازال في بداية تأليفه، موضحا أن فكرته مستوحاة من الأحداث التي يعيشها العالم ويتمحور حول فيروس كورونا، وقال بأنّه سيتم العمل على إنتاجه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وحول تأثيرات هذا الفيروس، أعرب مارديني بأنه تضرر من الناحية الفنيّة بسبب توقف تصوير مسلسل "خيبة أمل"، وأن كثيرا من الأعمال الدراميّة توقفت منها مسلسل "2020" ومسلسل "أسود فاتح" مشيرا إلى أن فيروس كورونا لم يؤثر على الفن فقط وإنّما على الجميع، سواء على الرياضيين أو حتى على الطفل الصغير الذي لم يعد قادرا على الذهاب إلى مدرسته أو اللعب في الخارج مع أصدقائه.

رمضان 2020

من جانب آخر، سيطّل طلال مارديني على جمهوره في الموسم الدرامي في رمضان المقبل من خلال مسلسل "أحلى أيام" بجزئه الثالث وهو من تأليفه، ويعد استكمالا لأحداث الجزء الثاني، حيث ينتقل الأصدقاء إلى الإمارات وتبدأ العديد من التحديّات والموضوعات الجديدة، والعمل من إخراج سيف الشيخ نجيب، بطولة معتصم النهار، يامن حجلي، حازم زيدان، جيانا عنيد، مديحة كنيفاتي.

بالإضافة إلى هذا العمل، يشارك مارديني في مسلسل "حرملك 2" تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة نخبة من نجوم الدراما العربيّة منهم جمال سليمان، سامر المصري، أحمد فهمي، قيس الشيخ نجيب، سلافة معمار، هبة نور، درة، صفاء سلطان، وهو من إنتاج كلاكيت ميديا.