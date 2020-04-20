شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة والقفاز..هيفاء وهبى تشارك أمها التمارين الرياضية بالمنزل..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، على أداء التمارين الرياضة مع والدتها فى المنزل، خلال فترة الحجر الصحى الإلزامى للوقاية من انتشار وتفشى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ونشرت هيفاء، عبر حسابها على انستجرام، فيديو وهى تتمرن مع والدتها فى المنزل، وارتدت كل منهما الكمامة وقفاز فى اليدين، صحبته بتعليق: "مارسوا الرياضة مع والديكم وأقاربكم فى البيت خلال هذا الحجر الصحى، ساعدوهم على البقاء نشيطين لتقوية مناعتهم".

وتابعت هيفاء وهبى: "التدريبات مع أمى كانت مليئة بالطاقة والحب والضحك"، طالبة من جمهورها ومتابعيها ممارسة الرياضة مع الأهل والأقارب فى المنزل، ومشاركتها الفيديوهات عبر ستورى انستجرام الخاص بحسابها.





وأعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور على كليب أغنية "هنغنى كمان وكمان" للنجمة إليسا، والذى ظهرت فيه هيفاء كضيفة شرف مجاملة لصديقتها نجمة الإحساس.





وكشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كواليس تصوير الكليب، حيث قالت "هاتفتنى إليسا وعرضت عليا فكرة التصوير، ونظرا للعلاقة الوطيدة التى يملؤها الحب والاحترام وافقت على الفور، خاصة أن الأغنية كما أكدت لى جميلة.





وأضافت هيفاء قائلة: "إحساس إليسا فيها عالى جدا، وانبسطت جدا بظهورى فى الكليب، والمفارقة كنت لا أعرف موعد التصوير، وفوجئت بها تتحدث معى، وتخبرنى بالتصوير فطلبت منها مهلة للاستعداد، وخرج الكليب كما شاهده الجمهور ولبساطة الأغنية خرجت بهذا الجمال، مؤكدة أنها لا يمكن أن تتأخر عن إليسا فى أى وقت.





أماعن توقف تصوير مسلسلها "أسود فاتح"، أكدت هيفاء هذه المعلومة أردفت أنها لم تكن تمانع توقف التصوير، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية والشروط الصعبة التى وضعتها الجهات الأمنية فى لبنان، والتى صعبت الموقف على حد قولها، مما استلزم توقف التصوير حتى لا يخرج هذا العمل بشكل غير لائق. Advertisements





وعن أغانيها الجديدة قالت إنها تستعد لطرح أغنية جديدة سينجل على قناتها الخاصة وستختار اسمها مع الفانز.