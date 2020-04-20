شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفه يحيى الذكرى السنوية لوفاة والدته بصورتها ويعلق: " ضهري انكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المخرج الكبير عمرو عرفه، الذكرى السنوية الرابعة لوفاة والدته برواية تفاصيل يوم وفاتها وتأثره بهذا اليوم، ونشر عمرو عرفه صورة والدته على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، وأعرب عن حزنه لفقدان والدته قائلا: " زي النهارده سنة ٢٠١٦ ضهري انكسر و فقدت أمي و لسه كل ما اصحي من النوم أيدي تروح للتليفون عشان أطلبها .. الفاتحة لأمي و أبي".



عمرو عرفه ينعى وفاة والدته الراحلة

كما روى عمرو عرفة أحداث ذكرى اليوم الذي توفت فيه والدته، قائلا: " قعدت لمدة شهر كل تليفوني ما يرن أتخض .. مكالمة غير مرغوب فيها من أخي.. لأني كنت بروح له البيت كل يوم و بشوفوا فأكيد لما يطلبني علي الموبايل هيبلغني بخبر وفاة أمي.. زي النهارده سنة ٢٠١٦ ضهري انكسر و فقدت أمي".

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وفي وقت سابق، روى المخرج عمرو عرفة، ذكريات جمعته بالفنان الراحل علاء ولى الدين، خلال تواجدهما في آخر يوم من تصوير فيلم عربي تعريفه في دولة البرازيل.

وقال عمرو عرفة، عبر حسابه بموقع تويتر:" كان آخر يوم تصوير في البرازيل و جريت علي علاء أتصور معاه مع اني عمري ما طلبت من ممثل أثناء الشغل أتصور معاه و ربنا يعلم دي كانت آخر مرة ليا و له .. تاني يوم رجعنا مصر و حصل اللي حصل .. ألف رحمه و نور عليه .. نسألكم الفاتحة علاء ولي الدين؟".