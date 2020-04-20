شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسريبها..مصطفى كامل يطرح أغنية "حلوة البنات".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم مصطفى كامل أغنية "حلوة البنات" وهى "هيد" ألبومه الجديد احتفالا بموسم شم النسيم وهى من كلماته وألحان حسين محمود وتوزيع إسلام ساسو وإنتاج نجله فتحى مصطفى كامل، حيث اضطر إلى طرحها بسبب تسريبها ولا يعلم من فعل ذلك .

وتقول كلمات الأغنية: "حلوة البنات سكر نبات، لكن حبيبة قلبى أحلى من ده كله، ولا بشوات ولا خواجات، بنت البلد حبى وحب العمر كله".

وأشار مصطفى كامل كان من المقرر طرح الألبوم خلال عيد الفطرالمقبل، ولكن انتشار فيروس كورونا، وسوء وضع البلد سوف يأجل طرحه.

من ناحية أخرى أكد مصطفى كامل مؤخرا أنه مع قرار وقف كل أغانى المهرجانات، وما هو ردىء منها، مشيرًا إلى أن دور النقابة هو إجازة الأصوات الجيدة للغناء واحتوائها، وهذا لم يحدث الآن، مطالبًا كل من يريد الغناء بأن تكون له فرقة موسيقية يعمل من خلالها.

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وأضاف فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن حسن شاكوش وعمر كمال من الأصوات المميزة، وبحاجة إلى تقويم واستغلال أمثل.

وقال: أنا لو عضو لجنة تحكيم إحدى اللجان اعتمدهم على الفور، وأصواتهم أفضل بكثير من المئات الذين ينتمون تحت عضوية نقابة المهن الموسيقية، حيث شاركانى فى حفل مؤخرا في الإسماعيلية وحققت نجاحا كبيرا.

وقدم مصطفى كامل، خلال ألبومه "ندمان" الذى طرحه مؤخرا، أغنيتين شعبيتين، بعنوان "مرجحى" و"دلعك"، وقدّم أيضا 3 أغنيات حزينة المعروف بها هى: "ندمان - معلشى يا قلبى - تعالى نتحاسب"، وتضمن الألبوم أغنية هاوس بعنوان "جرح جامد"، وأغنية رومانسية بعنوان "طمن قلبك"، وأغنية أخيرة بعنوان الليلة، وقام بالتوزيع الموسيقى للألبوم عدد الموزعين الموسيقيين، هم: أسامة عبد الهادى وخالد عرفة وأشرف البرنس وحازم رأفت، ومهندسى الصوت أحمد جودة، وأمير محروس، وخالد رؤوف ومحمد إسماعيل.