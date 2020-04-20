شكرا لقرائتكم خبر عن اقرأها بنفسك.. كلمات أغنية بخط اليد من الستينات للبيع بسعر خيالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت كلمات أحد أشهرأغاني الستينيات، للنجم العالمى بوب ديلان الذى كتبها بخط يده، للبيع رقم قياسي بمجال المقتنيات الموسيقية الخاصة، بمقابل 2.2 مليون دولار.

ونشرت شبكة سكاي نيوز صورة لكلمات أغنية "الأوقات تتغير" وعندما تشاهدها لا تجد جديد بها يستعدي هذا المبلغ الضخم، وهي مدونة في صفحة واحدة داخل مفكرة، وبها تعديلات وملاحظات، وكانت مملوكة في الأصل لجيف روزن مدير أعمال ديلان الحالي، بينما يقوم ببيعها الآن أحد هواة جمع المقتنيات الخاصة.

وتعد أغنية (ذا تايمز ذاي آر إيه-تشنجين) التي كتبها ديلان في 1963 وطرحت في 1964 ضمن الألبوم الذي حمل الاسم ذاته إحدى أبرز أغاني الاحتجاج في حقبة الستينيات.

وهذه ليست المرة الأولى فقد حققت كلمات أغنية (لايك إيه رولينج ستون) المدونة بخط يد ديلان رقما قياسيا بلغ مليوني دولار عند بيعها في مزاد لدار سوذبي في نيويورك عام 2014.

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وولد بوب ديلان فى 24 مايو 1941، وصدرت له مؤخرا ترجمة عربية لكتابه (أخبار الأيام) قام بها عبد الوهاب بو زيد وصدرت عن "كلمات"، وهو الكتاب الوحيد الذى كتبه بوب ديلان، المعروف بكتابة أغانيه بنفسه طوال خمسين عامًا، فكان سبب منحه نوبل هو أنّه فيما كتبه من أشعار غنائيّة "ابتكر تعابير شعريّة جديدة داخل التقاليد الغنائيّة الأمريكيّة العظيمة".

أطلق على بوب ديلان فى الستينيات صوت الجيل الجديد، فكان المتظاهرون الأمريكيون للمطالبة بحقوق الناس والكفّ عن الحرب، يرفعون كلماته عاليًا فى وجه الأنظمة، لقد كتب أغانى تحمل فى عمقها إشارات فلسفيّة وشعريّة، وهمومًا ثقيلة اجتماعيّة وسياسيّة، وروحًا قطّرها من أرواح سابقيه من مغنّي البلوز والروك-آند-رول والكنتري والجاز والفولك، والشّعراء الكبار أمثال تي إس إليوت، وإدغار آلان بو، وبودلير، والقاصّين مثل هوغو، وبلزاك، وغوغول. لقد أصدر أسطوانة كاملة مستوحاة من قصص تشيخوف.

تبدأ مذكرات ديلان فى مدينة نيويورك عام 1961، ويمكن التوقف عند مرحلة من حياة بوب ديلان كان فيها مطربا شعبيا يقول: أحد المغنين الذين تقاطعت سبلنا معا كثيرا "ريتشى هيفنز"، كان يصحب معه دائما فتاة جميلة تمرر القبعة. وقد لاحظن أنه كان يجمع كثيرا من المال دائما، أحيانا كانت الفتاة تمرر قبعتين. إذا لم تكن لديك حيلة ما فلن يلحظ أحد وجودك، وذلك أمر ليس بالجيد.