شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس ألبا يطالب بإحياء فكرة الحجر الصحي أسبوع كل عام لتذكر مأساة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي ادريس البا وزوجته سابرينا دوور في الحفل الذي نظمته منظمة الصحة العالمية، على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، حيث شارك في الحفل الموسيقي نخبة من أكبر الأسماء الفنية وكان بعنوان "عالم واحد: معاً فى المنزل"، لجمع المزيد من التبرعات لصالح الصندوق التضامني للاستجابة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وطالب النجم إدريس ألبا، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام عالمية، السكان حول العالم بأن يواظبوا على احياء فكرة الحجر الصحي لمدة أسبوع كل عام في مثل هذا الوقت، حتى تتذكر الأجيال ما حدث من وفيات وإصابات وأضرار أخرى تسبب فيها فيروس كورونا المستجد.



ادريس البا وزوجته

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وتأتي تلك المشاركة من ادريس البا وزوجته بعد مرور أسابيع على تعافيهما من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، محاولة منهم لنشر البهجة بين المشاهدين للحفل على مدار ساعتين.

ونشر "ألبا" رسالة تشجيع لمعجبيه على موقع "تويتر"، وقال إنه على الرغم من أن فترة عزلتهم الذاتية بعد تشخيصهم قد انتهت ، إلا أنهم "عالقون قليلاً" وغير قادرين على العودة إلى ديارهم.

وقال "لا يمكننا العودة إلى وطننا، لذا علينا فقط أن نجلس ساكنين قليلاً، ولكن بخلاف ذلك نحن بخير وممتنون لذلك ونعتقد أن الأسوأ مر".

وأضاف أن الفترة كانت "غريبة" لأنه وزوجته لا "يجلسان" عادة، مضيفا "لكن كلانا نشعر بأن صحتنا النفسية بخير، نحاول أن نبقى متفائلين، آمل أن تكونوا أيضًا يا رفاق، وأن تحافظوا على عقلكم، وأن لا تقلقوا وأن تصابوا بالذعر.