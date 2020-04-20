شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى ممثلاً فى مسابقة "كايرو شو".. شاهد التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج والمنتج مجدى الهوارى تدشين مسرح "كايرو شو" لمسابقة جديدة لاكتشاف المواهب فى التمثيل والغناء والرقص، تحمل اسم "كايرو شو - ورينا موهبتك"، وتبدأ هذه المسابقة مع أول أيام شهر رمضان، وتستمر طوال الشهر الكريم، بمشاركة متسابقين من جميع دول الوطن العربى، على أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل عبر صفحات "كايرو شو" على السوشيال ميديا".

وكشف مجدى الهوارى عن تفاصيل المسابقة والغرض منها قائلا، "زمان صناعة النجم كانت بالنسبة لينا صعبة جدا بالرغم إننا كان عندنا مواهب كثيرة جدا من الوطن العربى، مش بس مصر، وكنا بنتعب جدا علشان نوصلهم أو هما يوصلولنا.. صناعة أو تحويل الموهوب لنجم حاجة معقدة ودلوقتى مع التطور التكنولوجى بقى الموهوب هو اللى يقدر يعلن عن موهبته ويقدر يوصلهالنا وهو بيته، حيث يكون هو المخرج والمصور وكاتب اسكربت".

وأضاف الهوارى، "كايرو شو عندها نجوم كتيرة تقدر تقف جنب المواهب دى، يعنى يرقصوا ويغنوا ويمثلوا معاه.. الموهوب ياخد من خبرة المحترف لكن الموهوب دا لازم يستغل الفرصة ويشارك ويبقى نجم مع النجم، ولو موهوب حقيقى دورنا اننا نساعده ونحققله حلمه، علشان كدا قررنا اننا نعمل مسابقة على المنصة الديجتال بتاعتنا وهنسميها مسابقة "كايرو شو" ورينا موهبتك".

وقدم مسرح "كايرو شو" العديد من المسرحيات الكبيرة، بمشاركة كبار النجوم، مثل مسرحية "3 أيام فى الساحل" بطولة النجم محمد هنيدى، و"الملك لير" بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، و"علاء الدين" بطولة النجم أحمد عز، و"حزلؤوم" بطولة أحمد مكى، وتم عرض هذه المسرحيات على مسارح كايرو شو في مصر إضافة إلى عرضها في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

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