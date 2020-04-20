شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يعزى الفنانة نهال عنبر فى وفاة شقيقتها بهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التعازى إلى الفنانة نهال عنبر فى وفاة شقيقتها السيدة بهرة عنبر، التى وافتها المنية أمس الأحد، بعد صراع مع المرض.

ووفقا لحساب المجلس عبر انستجرام، عبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لوفاة المغفور لها السيدة بهرة عنبر، وتقدمت بخالص العزاء إلى الفنانة نهال عنبر، داعيه الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.



9

ورحلت عن عالمنا، أمس الأحد، السيدة بهرة شقيقة الفنانة نهال عنبر، وتم دفنها بمقابرطريق الواحات كما أكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وطالبت مؤخرا الفنانة نهال عنبر متابعيها بموقع "انستجرام"، بالدعاء لشقيقتها بهرة، التى تواجدت فى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، حيث نشرت صورة لها، معلقة عليها: "دعواتكم لأختى الوحيدة الغالية بهره، اللى مليش غيرها فى الدنيا، أن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة، أمين يا رب".

Advertisements

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة نهال عنبر فى دراما رمضان المقبل فى مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.