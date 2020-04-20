شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تحتل المركز الأول فى استراليا بألبومها Nostalgia Future والان مع تفاصيل الخبر
و آخر النجاحات التي حققها "Nostalgia Future" هو احتلال الالبوم المركز الأول في أستراليا لهذا الأسبوع على الرسم البياني الوطني "national chart"، وذلك حسب عدد من أهم وأشهر المواقع الفنية الشهيرة ومن ابرزها "بيلبورد" و"نويز".
فبعد أن أخذ ألبوم "Nostalgia Future" المركز الثاني لمدة أسبوعين متتاليين، استطاع الألبوم أن يصعد للمركز الأول في الأسبوع الثالث.
يذكر أن النجمة العالمية دوا ليبا كشفت مؤخرا عن واحدة من أكثر العوامل التي تلهمها لتقديم أعمال غنائية ساحرة لكل من يسمعها، فحسب موقع " تولسا ورد " أن المغنية الشابة تفضل العمل "خلال النهار" في استوديوهات "مشرقة ومتجددة الهواء" ، حيث اشارت النجمة البالغة من العمر ( 24 عاما ) بأنها تعمل بشكل أفضل في وضح النهار ولا يمكنها العمل في أماكن "مظلمة" مع إضاءة خافتة .
وعندما سُئلت عن مكانها المفضل لصنع أعمالها الغنائية ، قالت بلا تردد : "بالتأكيد أفضل العمل في الاستوديو ، ولكن يجب أن تكون الأجواء مشرقة ومتجددة الهواء مع وجود الكثير من النوافذ ، فأنا أحب أن العمل خلال النهار، ولست من المعجبين بالتواجد في الاستوديوهات الضخمة المظلمة ذات الإضاءة الأرجوانية او الخافتة " .
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