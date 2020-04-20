شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يكشف ثلاثة مفاتيح ساعدته فى شخصية هشام عشماوى فى " الاختيار " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثلاثة أيام تفصلنا عن شهر رمضان ومارثون الدراما به حيث يتضمن الشهر الكريم مجموعة من الأعمال الدرامية الذي يترقبها الكثيرون، ومن بينها مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة حياة الشهيد احمد المنسي ويلعب بطولته الفنان أمير كرارة، كما يتطرق من زاوية أخرى للإرهابي هشام عشماوي والذي يعد واحد من أكثر الشخصيات تعقيداً وتحولاً في حياته بعدما تحول من حياته كضابط إلي إرهابي.



مسلسل الاختيار

ولأن الشخصية حافلة بكل هذا التعقيد ومركبة بدرجة كبيرة فقد توجهنا بالسؤال إلي الفنان أحمد العوضي الذي يلعب شخصية عشماوي حول كواليس استعداده للدور وأداءه للشخصية حيث تطرق إلي ثلاثة مفاتيح حاول من خلالها التعرف علي عشماوي بصورة أكبر مثلما يظهر في السطور التالية.

شهادة زملاءه ممن خدموا معه

كشف الفنان أحمد العوضي عن أنه لجأ لزملاء عشماوي ممن خدموا معه قبل تحوله إلي إتجاه آخر، وأضاف أن تلك الشهادات كانت عنصر هام في كيفية دراسته للشخصية أكثر من كافة الزوايا المختلفة حيث أتاحت له معرفة أمور لم يكن ليعلمها إلا من خلال زملاءه الذي خدموا معه.

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احمد العوضى

فيديوهاته

أكد الفنان أحمد العوضي أنه حاول العودة إلي كافة الفيديوهات الذي ظهر فيها عشماوي للتعرف عليه أكثر وقراءة الطريقة الذي كان يفكر بها ، بالإضافة للكيفية الذي كان يظهر بها.



احمد العوضى وهشام عشماوي

تسجيلاته

الأمر لم يقف عند هذا الحد، ولكن العوضي استكمل حديثه بأنه استمع إلي معظم تسجيلات عشماوي، والذي شكل من خلالها ملامح شخصيته إلي حد كبير.