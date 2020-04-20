شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يفشل فى أول اختبار له على "تيك توك" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان سامح حسين، إلى قائمة النجوم الذين انضموا مؤخرا إلى تطبيق "تيك توك"، أحد أشهر تطبيقات الفيديوهات القصيرة عالميا الآن، وبحسه الكوميدى والساخر، شارك جمهوره الفيديو الأول والذى يشير فيه إلى بدايته على التطبيق.

وحاول سامح حسين، اختيار "فلتر" مناسب لظهوره الأول، ولكنه فشل، حيث اختار فلتر الكهل، ثم الطفل، ثم فلتر يغير من ملامح الوجه، ثم فلتر النظارة السوداء والذقن.



سامح حسين بفلتر على تيك توك

وقال سامح حسين، "مساء الخير .. ايه ده أنا كبرت كده ليه .. لا يا جماعة ولا فلتر عاجبنى.. أنا مش فاهم حاجة عموما لحد ما أفهم أنا طالعلكوا علشان أقولكوا أن ده الأكاونت بتاعى على تيك توك".

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سامح حسين على تيك توك

واستغل سامح حسين، العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى ممارسة لعبة تنس الطاولة "بينج بونج" فى منزله، ولكن بطريقة كوميدية، ونشر الفنان الكوميدى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال مباراته الخاصة للعبة "البينج بوج" داخل المنزل.



سامح حسين

ويشار إلى أنه كان قد سبق وشجع الفنان سامح حسين، بطريقته الكوميدية، جمهوره بالبقاء فى المنزل والالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك، خلال شهر مارس الماضى، مقطع فيديو مع إحدى بناته التى قامت برشه بالكلور، وعلق قائلاً: "تعامل مع أى شخص على إنه مصاب.. وتصرف مع كل الناس على إنك مصاب شكراً للأطباء.. هنحارب الكورونا.. قاعد بالبيت".