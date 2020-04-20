شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار فى رسالة صوتيه: معندناش طقوس شم النسم بس بحب الفسيخ والرنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب اللبناني وائل جسار فى رسالة صوتيه خاصة لـ"الخليج 365" أنه لا يوجد لديه طقوس معينة للاحتفال بـ"شم النسم" مثل المصريين، مشيراً إلى أنه يعرف جيداً أن أكل الفسيخ والرنجة والخروج فى هذا اليوم معروف فى مصر وهو بالفعل يحب هذه الأكلات، وتمنى أن يكون هذا العام خير وبركه على الجميع.

وشارك وائل جسار مؤخراً في أوبريت "أنت الأقوى" مع النجوم محمد منير وتامر حسنى وسميرة سعيد وكارول سماحة وصابر الرباعي، وكتب الأوبريت مدحت العدل ولحنه عمرو مصطفى ووزعه نادر حمدى وأخرجه طارق العريان، وشارك فى الأوبريت عدد من الفنانين مثل يسرا وليلى علوى وماجد المصرى وهنادى مهنى وخالد أنور وعبير صبرى وآخرين.

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وغنى جسار مؤخراً تتر مسلسل "قوت القلوب" الذى يعرض حالياً على شبكة قناة الحياة والأغنية من كلمات أيمن بهجت قم، وألحان وتوزيع محمود طلعت، والعمل بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

كان وائل جسار قد قدم مؤخراً أيضا أغنية "غربة حب"، كتتر مسلسل "ختم النمر" الذى عرض خلال الفترة الماضية على شاشة ON، من كلمات منة عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما قدم أيضا أغنية "إيه اللي وصلنا لكدة" لتتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة ON من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.