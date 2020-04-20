شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر مهنئة أمير طعيمة بعيد ميلاده:"يا شاعر الأجيال يا ساحر الكلمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة آيتن عامر، على تهنئه الشاعرأمر طعيمة بعيد ميلاده، وكتبت آيتن عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" كل سنة و أنت طيب يا شاعر الأجيال يا ساحر الكلمة".



آيتن عامر

وعلى الجانب الآخر، شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بصورة لها من غير مكياج في الحجز المنزلى، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت آيتن على الصورة قائلة:" قلت انزلكوا صورة من الحجر المنزلى من غير مكياج ، بس طبعا بعد ما عملت سكراب، و حطيت كريم و لزقت وشى فى الشباك عشان الشمس طبعا خطوات سهلة و بسيطة يومكم جميل ان شاء الله و ربنا هيعدى الايام دى على خير أنا متفائلة".

وتشارك الفنانة آيتن عامر، في مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد "حكايتى" العام الماضى.

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وعرض لآيتن عامر خلال الأيام الماضية مسلسل "الأخ الكبير" على شاشة قناة "cbc" والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث العالمى جوجل، ويشارك فى بطولته محمد رجب، وهبة مجدى، وعبير صبرى، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكى، ومحمود حجازى، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.