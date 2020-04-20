شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحتفل بشم النسيم: "خلينا فى البيت وبلاش نعرض نفسنا للخطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة ليلى علوى بشم النسيم، موجها رسالة لجمهورها بضرورة الاحتفال في البيت و عدم الخروج و تعريض حياتهم للخطر، ونشرت ليلى علوى، صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وعلقت عليها قائلة:" عيد شم نسيم سعيد علينا كلنا، يلا نحتفل في البيت في جو آمن وسط الأسرة وبلاش نعرض نفسنا للخطر بخروجنا في وسط تجمعات، كل سنة وانتوا طيبين وكل عيد شم نسيم وانتوا مع اللي بتحبوهم".



ليلى علوى

وقد خضعت النجمة ليلى علوى لجلسة تصوير جديدة وظهرت ليلى بإطلالة أنيقة وساحرة لاقت إعجاب المتابعين كعادتها فى جلسات التصوير التى خضعت لها فى السنوات الأخيرة.

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وكانت ليلى علوى قد أعلنت مؤخراً مشاركتها فى تحدى الخير، وقبول دعوة الفنانة كنده علوش، وتكفلت برعاية 50 أسرة لمدة شهر كامل، ممن تضرروا من تفشى فيروس كورونا المستجد، حتى يتثنى لهم البقاء داخل منازلهم لمحاربة الفيروس الذى انتشر بشكل كبير فى مختلف أنحاء العالم.

كما علقت ليلى علوى عن أزمة كورونا فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدة ببرنامج القاهرة الآن، بأن أزمة فيروس كورونا مقلقة بسبب سرعة انتشاره، موضحة أنها تملك الوعى الكافى ليس من وقت ظهور الفيروس فى مصر لكن من قبلها وتابعت فى رسالتها للجماهير "إقلقوا على نفسكم واحذروا بدون هلع".

وأضافت ليلى علوي، أنها تلتزم بالمكوث فى المنزل هى وأسرتها، كما أنها تقوم بإجراءات التعقيم الكافية، وأنها منعت التلامس فى المنزل بين أفراد العائلة، بالإضافة إلى خلع الأحذية أمام المنزل فضلاً عن تناول أفراد الأسرة لمشروبات ساخنة باستمرار والمحتوية على فيتامين "سي".