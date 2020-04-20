شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحيى حفلا غنائيا أون لاين يوم الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم رامي صبري إلى قائمه النجوم الذين يقدمون حفلاتهم لايف عبر اليوتيوب فى ظل الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا ، حيث توقفت الحفلات لمنع التجمعات، وقرر رامى صبرى الظهور لجمهوره وعشاق أغانيه بحفل غنائي يوم الخميس المقبل في الثامنه مساء.

وانتهى رامى صبرى مؤخراً من تسجيل أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى على قنوات cbc و dmc وon والاغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع نادر حمدى .

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين، وقصة ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

Advertisements

وطرح رامي صبري منذ أيام قليلة أغنية جديدة له بعنوان "فى كل مكان" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورها فالإستديو الخاص به فى منزله، وتقول كلمتها :"بروح وانا قلبي حاسس إني هقابلك أكيد ..واستني وابقي شايف خيالك من بعيد".

وطرح أيضا منذ فترة أغنية "حياتى مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى، وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا