رامى صبرى يحيى حفلا غنائيا أون لاين يوم الخميس المقبل

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وانتهى رامى صبرى مؤخراً من تسجيل أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى على قنوات cbc و dmc وon والاغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع نادر حمدى .
مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين، وقصة ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.
وطرح رامي صبري منذ أيام قليلة أغنية جديدة له بعنوان "فى كل مكان" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورها فالإستديو الخاص به فى منزله، وتقول كلمتها :"بروح وانا قلبي حاسس إني هقابلك أكيد ..واستني وابقي شايف خيالك من بعيد".
وطرح أيضا منذ فترة أغنية "حياتى مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى، وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا
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