شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. عروض أوبرا " أون لاين" لأول مرة فى النمسا . اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام عدد من نجوم الأوبرا العالميين فى النمسا، حفل تم بثه مباشرة "أون لاين" إلى منازل محبي الموسيقى الكلاسيكية، بسبب إعلاق دورالأوبرا الأوروبية بسبب الإجراءات الوقائية التي تتخذها معظم دول العالم بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.



انا نتريبكو

وشاركت الفنانة العالمية آنا نتريبكو والفنان خوان دييجو فلوريز والفنان جوناس كوفمان بالإضافة إلى نجوم عالميين آخرين في الحفل لنمساوي، الذى تم بثه أمس الأحد، على مسرح قاعة "راديوكالتورهاوس" في فيينا ، حيث رافقهم من مسافة آمنة، اتباعا للإجراءات الصارمة للتباعد، عازف بيانو ورباعي آلات وترية من أوركسترا راديو فيينا السيمفوني.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المغني البولندي توماش كونيزني، في فقرته الغنائية، قوله إن العديد من زملائه يواجهون أشهرًا بدون الحصول على أي دخل بسبب توقف الحياة الثقافية، موجها كلماته إلى السياسيين ومسؤولي الثقافة "حان الوقت لإظهار التضامن والارتقاء إلى مستوى الحدث".

وضم البرنامج العديد من الفقرات الغنائية الأوبرالية، حيث أدى بعض الفنانين أيضًا الأغاني العاطفية الأكثر ملاءمة للمكان، وللجمهور المحاصر داخل غرف المعيشة.

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وأقام عدد من المطربين وفرق الأندرجراوند حول العالم حفلات للجمهور أون لاين تشجيعا للشباب على البقاء في المنزل بعيدًا عن فرص العدوى؛ اتباعا لقرارات الدولة بإلغاء الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

كما أطلقت منظمة الصحة العالمية، بثا مباشرا، على صفحتها الرسمية على فيسبوك لحفل موسيقى يضم نخبة من أكبر الأسماء الفنية بعنوان "عالم واحد: معاً فى المنزل"، لجمع المزيد من التبرعات لصالح الصندوق التضامنى للاستجابة بجائحة كورونا.

وجمع هذا الحفل الافتراضي، الذي نظمته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الدعوة العالمية Global Citizen، الأشخاص المتضررين من جائحة فيروس كورونا، لاتخاذ إجراءات مفيدة لحماية الصحة، ودعم الاستجابة العالمية لفيروس كورونا "COVID-19"، كما أحتفلت ودعمت العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقومون بأعمال منقذة للحياة فى الخطوط الأمامية.