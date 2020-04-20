كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 02:57 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو يسجل قيام مجموعة من الشباب المصريين بمحافظة الإسماعيلية بخرق حظر التجوال الذي فرضته السلطات المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا .
كما قاموا بإشعال النيران في ” دمى اللمبي ” في عدة مناطق بالمحافظة كأحد مظاهر الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم .
وألقت قوات الأمن في مصر القبض على مجموعة كبيرة من الشباب بعد أن كادوا يتسببوا في حدوث كارثة بإحدى المناطق بسبب إشعال النيران لولا سرعة تدخل الأهالي وإنقاذ سيارة متوقفة ومحاولة السيطرة على الحريق حتى وصول سيارة الإطفاء .
وتم توجيه تهم إتلاف ممتلكات عامة وترويع المواطنين في أكثر من مكان لهؤلاء الشباب .. وأنهم لم يتلزموا بالتعليمات الأمنية الصادرة رغم علمهم بها والتحذير أكثر من مرة .
وسوف يتم توقيع عقوبة خرق حظر التجول ضدهم وغرامة قدرها 4 آلاف جنيه .
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة شم النسيم .. شباب مصريون يخرقون حظر التجوال ويشعلون النيران في الشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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