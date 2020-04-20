شاهد..ماذا قالت شريهان إلي جمهورها في تلك الرسالة المؤثرة؟

كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 02:57 مساءً - نشرت النجمة الإستعراضية “شريهان” تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” توجه من خلالها بعض الكلمات لجمهورها ومحبيها؛ خاصة وأنها دائما ما تحرص علي التواصل معهم ومع الفنانين الأخرين، ونشر فيديوهات وصور من خلال حسابتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وقالت شريهان في تلك التغريدة:”كلمة في قلبي الحقيقة مش عارفة أرتبها أو أصيغها، بس معناها إني أنا متشكرة جداً على كل الحب والتقدير والاحترام.. متشكرة لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع. شكراً لأن حبكم أحياني كثيراً من جديد. وشكراً لأنكم اعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم حبكم شرف أنا فخورة”.

ويُذكر أن آخر تفاعل قامت به النجمه كان منذ عدة أيام ، وتمثل في رد علي رسالة وجهتها الفنانة سمية الخشاب إليها في تعليق علي فيديو تقوم فيه سمية بتقليد النجمة الإستعراضية شريهان في فوازيرها الشهيرة ” حاجات ومحتاجات”، فجاء رد شريهان علي تلك الرسالة مليئ بكلمات المدح المحبة.