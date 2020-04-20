زكي فطين عبد الوهاب : ” رجعنا تاني للفلس والخنقة .. ملعون أبو المرض “

كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 02:57 مساءً - نشر الفنان ” زكي فطين عبد الوهاب ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تحدث من خلاله عن معاناته من مرض السرطان وعدم القدرة على العمل .

فكتب قائلا : ” أنا مخنوق .. جالي مسلسل مع المخرجة الموهوبة مريم أبو عوف .. دور كوميدي .. مش كوميدي دور أقرب للسخرية ‏أخيرا ” .

وتابع : ” بس للأسف الدكتورة بتاعتى منعتنى من النزول للتصوير بسبب الكورونا لأن مناعتي أضعف من الشخص الطبيعي ‏خصوصا بعد جلسات الكيمو ” .

وأضاف زكي فطين عبد الوهاب : ” ورجعنا تاني للفلس والخنقة .. ملعون أبو المرض ” .