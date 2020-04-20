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كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 02:57 مساءً - نشر الفنان ” زكي فطين عبد الوهاب ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تحدث من خلاله عن معاناته من مرض السرطان وعدم القدرة على العمل .
فكتب قائلا : ” أنا مخنوق .. جالي مسلسل مع المخرجة الموهوبة مريم أبو عوف .. دور كوميدي .. مش كوميدي دور أقرب للسخرية أخيرا ” .
وتابع : ” بس للأسف الدكتورة بتاعتى منعتنى من النزول للتصوير بسبب الكورونا لأن مناعتي أضعف من الشخص الطبيعي خصوصا بعد جلسات الكيمو ” .
وأضاف زكي فطين عبد الوهاب : ” ورجعنا تاني للفلس والخنقة .. ملعون أبو المرض ” .
كانت هذه تفاصيل خبر زكي فطين عبد الوهاب : ” رجعنا تاني للفلس والخنقة .. ملعون أبو المرض “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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