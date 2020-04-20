أزوجان دينيز يصور فيلم في منزله من بطولة طليقته وابنه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنان التركي أوزجان دينيز لم يستسلم لفكرة العزل المنزلي وتوقف النشاط الفني لمكافحة كورونا، وقرر استغلال فترة الحجر المنزلي الطوعي بفكرة جديدة.

أوزجان كتب فيلماً جديداً، وبدأ بالفعل في تصويره داخل منزله، واختار أن يكون فريق عمله، طليقته شايدة أتاكان، ونجلهما الوحيد «كوزاي»، وينتمي العمل لنوعية أفلام الخيال العلمي والإثارة، في الوقت الذي لم يكشف فيه أوزجان عن قصته.

وفي تعليق على صور نشرها النجم التركي من كواليس تصوير الفيلم، «هذا ما سيحدث إذا أغلقت منزل على مخرج»، حيث تمنى له الفانز النجاح والتوفيق.

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يُذكر أن أوزجان دينيز انفصل عن شايدة أتاكان رسمياً يونيو الماضي بعد جلسة واحدة، إلا أنهما ظهرا معاً سوياً في أكثر من مناسبة، وقيل إن الثنائي قررا العيش معاً في منزل واحد، في محاولة لحل خلافاتهما، ومنح حياتهما الزوجية فرصة ثانية من أجل ابنهما الوحيد.

أوزجان احتفل بعقد قرانه على شايدة أتاكان التي تصغره بحوالي 20 عاماً، في مارس 2018، وذلك في حفل عائلي ضم أسرة العروسين بإسطنبول، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول أبريل 2018.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «عروس إسطنبول» آخر عمل درامي عُرض لأوزجان دينيز، وقد شارك في بطولته أمام النجمة التركية أسلي انفر، في الوقت الذي كان يجهز فيه للعودة للشاشة بمسلسل «الملك» الذي يشارك في بطولته أمام بوراك دينيز، إلا أن جائحة كورونا أجلت التصوير.