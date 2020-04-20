ديميت أوزديمير تستعرض قوة لياقتها بوصلة رقص مبهرة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير محبيها بمقطع فيديو جديد، استعرضت فيه رشاقتها وقوة لياقتها البدنية بوصلة رقص مبهرة، شاركت فيها مدربها الخاص.

ديميت ظهرت في الفيديو مرتدية «توب» قصير، كشف عضلات بطنها المشدودة خلال الرقص على غنية سريعة، وهو ما عكس مرونتها وتحكمها في جسدها، حيث أعرب متابعوها عن انبهارهم بأداء الفنانة، حتى أن الفيديو حقق أكثر من 2 مليون علامة اعجاب في أيام قليلة.

من ناحية أخرى، عُرض لديميت أوزديمير مؤخراً مسلسل «قدرك المنزل الذي وُلدت فيه» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي إبراهيم شيليكول، وقصة المسلسل مستوحاة من أحداث حقيقية كتبتها المؤلفة جولسرين بودايشوجلو، صاحبة كتاب«عروس إسطنبول»، والذي تم تحويله لمسلسل يحمل نفس الاسم، ومنه النسخة العربية «عروس بيروت»، الذي عُرض مؤخراً عبر شاشة mbc.

يُذكر أن بطلة مسلسل «الطائر المبكر» أصبحت الوجه الإعلاني لإحدى أكبر شركات منتجات العناية بالشعر، خلفاً للنجمة نسليهان أتاغول التي كانت تمثل نفس الماركة لـ4 سنوات، حيث أن الجماهيرية العريضة التي حققتها ديميت مؤخراً لم تمكنها من الإطاحة بنجمة «حب أعمى» فقط، وإنما حصلت على ثلاث أضعاف أجرها، ففي الوقت الذي كانت تحصل فيه نسليهان على مليون و300 ألف ليرة تركية عن حملتها الإعلانية لماركة الـ«شامبو»، تقاضت ديميت من نفس الشركة 3 مليون ليرة تركية.