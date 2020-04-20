كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها كورتني.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها الكبرى كورتني كاردشيان، الذي يوافق يوم السبت 18 إبريل، بنشر عدد من الصور التي جمعتهما من فترة الطفولة والشباب ليستعيدا الذكريات سوياً.

كيم نشرت، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتتغزل في شقيقتها الكبرى برسالة حب في ذكري عيد ميلادها قائلة “عيد ميلاد سعيد كورتني، أتذكر كل تلك اللحظات السعيدة التي جمعتنا، دائماً ما كنت أحب اراداتك القوية لفعل الأشياء، والحب الذي تحبيه لأطفالك، أنتى أفضل أخت كبيرة، واتمني أن كل هذا ينتهي لنحتفل سوياً.

Advertisements

وكان مقطع قد نشر مؤخرا، شوهد الأشقاء وهم يصرخون بغضب على بعضهم البعض، ثم اقتربت كورتنى من كيم كاردشيان وصفعتها على وجهها فيما ردت عليها نجمة تليفزيون الواقع، وفى المقابل، كانت تقول كلوى - أثناء جلوسها مع كيندال جينر - “توقفوا.. أنتم.. أنتم”، ثم صرخت كيم فى شقيقتها، “فقط أخرجى من هنا، حتى أننى لا أريد أن أرى وجهك”، فيما ردت كورتنى بصوت مرتعش: “لا أريد أن أكون بالقرب من دهونك”.

وبينما يُترك سبب الجدل غير واضح، فهى بالتأكيد ليست المرة الأولى التى تصطدم فيها الأخوات، فإن الأخت الصغرى كلوى، كانت تجلس على مقعد فى الفيديو الدعائى، وتفتح كتابًا عن الحكايات الخرافية، أو كما تسميها “الكتاب العظيم لحكايات كارداشيان جينر”.

و على جانب آخر تستعد نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، لإطلاق عطر جديد KKW x Kris باسم ، فى 25 إبريل القادم، ويعد هذا المنتج هو التعاون الأول بين كيم ووالدتها كريس جينر، وتحتفل من خلاله الابنه بـ “بالحب غير المشروط بين الأم وابنتها”.