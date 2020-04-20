أسيل عمران: الاجهاض كسرني.. وطلاقي كان طوق نجاة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة السعودية أسيل عمران لأول مرة عن الحالة النفسية السيئة التي أصيبت بها بعد إجهاض جنينها من زوجها السابق الإعلامي البحريني خالد الشاعر.

أسيل أكدت، خلال استضافتها في برنامج “دبي كروز” تقديم الفنانة ميساء مغربي على شاشة تلفزيون دبي، أن رحيل ابنها لم ينعكس سلباً على علاقتها بزوجها السابق، لكنه أحدث جرحاً في داخلها هي.

الفنانة السعودية قالت: “وفاة ابني شرخني أنا، وهذه من الأشياء التي عندما أتذكرها أفتخر بنفسي كتير، لأني تعورت كتير ووقفت على رجلي”، لافتة إلى أنها استطاعت تخطي هذه الأزمة عن طريق لجوئها لطبيبة نفسية.

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ومن ناحية أخرى، كشفت أسيل أنها وطليقها خالد الشاعر تحملا الكثير من التفاصيل، واعتبرت أن الانفصال كان بالنسبة إليها طوق نجاة.

وأكدت أنها غير مستعدة حاليا للارتباط مجددا، حيث قالت إنها غير مستعدة للحب وأنها تشعر بالسعادة في حياتها وتخاف أن يتغير ذلك، حيث أعربت عن قلقها من أن يحرمها شريك حياتها الجديد من بعض الأمور التي تشعرها حالياً بالارتياح والسعادة.

يذكر أن الفنانة السعودية أسيل عمران كانت قد تزوجت في 8 أغسطس عام 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة إم بي سي 1، ولكنهما انفصلا بعام 2012 بعد عدة خلافات، إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ، أي بعد ما يقارب الثلاث سنوات رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر، لكنها عادت وانفصلت عنه في عام 2015.