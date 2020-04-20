شاهد ابنة دنيا بطمة بـ«لوك» جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة محبيها بصورة حديثة لابنتها الوحيدة من زوجها ومدير أعمالها محمد الترك، «غزل»، استعرضت فيها طلّتها الجديدة.

نجمة Arab Idol اختارت لابنتها الشعر «الكيرلي»، ونشرت لها صورة عفوية بـ«لوك» الشعر الجديد، معلقة عليها: «عمري الشعرات الكرررلي»، وفي الوقت الذي اغلقت فيه دنيا خاصية التعليق على الصورة، تبادل فانز الفنانة المغربية صورة ابنتها، معربين عن اعجابهم بطلّتها الجديدة، مؤكدين أنها أظهرتها في «لوك» عفوي يضج شقاوة طفولية.

من ناحية أخرى، تعيش دنيا بطمة أزمة كبيرة بعد حبس شقيقتها ابتسام على خليفة تورط الشقيقتين في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي»، حيث أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بإلقاء القبض على ابتسام مارس الماضي، وايداعها سجن اللوداية لاستكمال التحقيق معها وهي تحت الاعتقال، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق مع المصممة المغربية عائشة عياش، والتي اعترفت أن ابتسام بطمة كانت تمتلك الرقم السري لحساب «حمزة مون بيبي» على موقع التواصل الاجتماعي Snapcha.

يُذكر أن دنيا بطمة ممنوعة أيضاً من السفر خارج المغرب على خليفة تورطها في نفس القضية، حيث تواجه الشقيقتان اتهاماً بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد، وهو الاتهام الذي قد تصل عقوبته لـ5 سنوات سجن.