برامج وأفلام ومسرحيات "شم النسيم" على شاشات وإذاعات ماسبيرو

تقدم شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام العديد من البرامج المتنوعة والمتميزة والأفلام والمسرحيات بمناسبة عيد الربيع ليتابعها المشاهد المصري من منزله، حيث جاءت الخرائط البرامجية كالتإلي:

- التليفزيون المصرى

القناة الأولى:

تقدم القناة الأولى تغطية خاصة فى الاحتفال بعيد الربيع وتطوع القناة برامجها للاحتفال بعيد الربيع حيث يقدم برنامج صباح الخير يا مصر تغطية للاحتفال بعيد الربيع، وتعرض القناة عدد من الاغانى الخاصة بعيد الربيع، وفى الرابعة عصرًا يقدم برنامج " الطباخ " حلقة خاصة عن عيد الربيع.

القناة الثانية:

تقدم القناة الثانية تغطية خاصة فى الاحتفال بعيد الربيع وتبدأ من خلال عدد من الفترات المفتوحة والمنوعات الاجنبية والأغانى وتطويع عدد من برامجها مثل: بنصبح عليك، البداية، طعم البيوت، زينة، زمن الفن الجميل، الشاشة الصغيره، حفلات الاوبرا، هنا ماسبيرو.

القناة الفضائية المصرية:

تحتفل القناة الفضائية المصرية عبر تغطية خاصة للاحتفال بعيد الربيع وتبدأ ببرنامج "صباحنا مصرى" فى الثامنة صباحًا، يعقبه الفيلم العربى "وردالغرام "، وفى فترة الظهير تعرض حلقة خاصة من برنامج "سيدتى" عن العادات والتقاليد التى يتبعها المصريين فى أعياد شم النسيم، كما تطوع القناة جميع البرامج للاحتفال بعيد الربيع، ومنها: "حلو الكلام، وسفير السعادة، ومباشر من مصر، والشارع المصرى، وسباق الزمن الجميل، ووصف مصر".

- الإذاعة المصرية:

الشرق الأوسط:

تحتفل شبكة الشرق الأوسط بشم النسيم حيث نستمع على مدار اليوم إلى فترات مفتوحة وسهرات وهي:

أولا: "نهارك سعيد" فترة مفتوحة تتضمن مجموعة من اللقاءات مع النجوم والشخصيات العامة عن كيفية قضاء شم النسيم هذا العام وافكار مختلفة وجديدة لقضاء اليوم في البيت بشكل صحي وسليم.

ثانيا: "أكلة بالألوان" لقاء مع شيف للتقديم أفكار للأكلات الصحية في شم النسيم وتلوين البيض بطريقة صحية.

ثالثا: "بصحة وسعادة" لقاء مع دكتور تغذية لإعطاء بعض النصائح المهمة عن الأضرار الخاصة بمأكولات شم النسيم وكيفية تجنبها وعن بعض المشروبات الصحية التي يمكن تناولها خلال هذا اليوم، بالإضافة الي تقديم نصائح للام الحامل عن كيفية قضاء اليوم بدون مشاكل صحية.

رابعًا: بث مجموعة من الأغنيات المتنوعة للربيع والزهور وغيرها من الأغنيات الخفيفة المبهجة.

خامسا: بث برنامج "ألوان الورد" فترة مفتوحة تنضم مكالمات ومشاركات المستمعين عن الألوان وأنواع الورد.

سادسا: "غنى للربيع" لقاءات مع احد المطربين الشباب للغناء علي الهواء أغنيات الربيع وما يطلبه المستمعون.

سابعًا: "ربيعك شياكة" لقاء مع خبيرة الموضة عن ألوان الموضة وأحدث الصيحات الجديدة في الملابس والماكياج.

ثامنا: "ضحكة الربيع" لقاءات مع رسامي الكاريكاتير لرسم صورة كوميدية عن شم النسيم وأكلات الربيع مع مشاركات المستمعين لرصد اهم التعليقات الكوميدية علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل سعيد ابو العينين – عمرو سليم – الكاتبة الساهرة جيهان الغرباوي

تاسعا: "شباب مزيكا" سهرة مع شباب المطربين من الأوبرا والفرق الشبابية للغناء عن الربيع وغيرها من الاغنيات المختلفة.

عاشرا: "اخر سلطنة" سهرة تتضمن مجموعة من الاغنيات المتنوعة عن الربيع لكبار المطربين المصريين والعرب ومشاركات المستمعين لاختيار وإهداء الأغاني.

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إذاعة صوت العرب:

تطويع مجموعة من الفترات المفتوحة ومنها: "يوم سعيد، وصباح الخير ياعرب، وصباحكم نسمة وبسمة"، بالإضافة إلى فترات "ـنا في انتظار" و"أهلا بالربيع".

كما تقدم الشبكة عدد من البرامج المطوعة ومنها: "أكلات شم النسيم"، و"أغاني وعجباني"، و"تليفون وميكروفون" عن تاريخ شم النسيم في التاريخ المصري القديم وكيف سُجل علي الآثار، و"يا سادة يا كرام"، و"بالعربي" و"هليت يا ربيع" و"بوح الاثار"، وتختتم السهرة بحفل كامل لعبد الحليم حافظ يتخللها عرض الانباء الساعة.

- القنوات الإقليمية:

قناة القاهرة:

تحتفل قناة القاهرة بأعياد شم النسيم بتطويع العديد من برامجها اليومية منها: "صباح القاهرة، وسلطة خضراء، والكاميرا بين الناس، والعاصمة والناس، ومعاني الأغاني"، كما تذيع القناة فيلم "بنات العم"، ومسرحية "شارع محمد علي".

قناة القنال:

تعرض كل من برنامج: "صباح القنال، والقناة اليوم"، ومسرحية "حزمني يا" في الثانية عشرة ظهرًا، وفي الثامنة مساءً تذيع القناة فيلم "المجانين في نعيم".

قناة الإسكندرية:

تعرض عدد من البرامج ومنها: "صباح الإسكندرية، وهي وأسرتها، وموجة نغم، وإسكندرية مباشر، وحوار اليوم"، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الغنائية احتفالًا بهذه المناسبة، وفي الثالثة والنصف عصرًا تذيع القناة جزء من مسرحية "حزمني يا" وفي فترة السهرة في الثانية عشرة مساءً يذاع فيلم "تجيبها كده تجيلها كده هي كده".

قناة الدلتا:

تبدأ بثها ببرنامج "صباح الدلتا" وفي الساعة الثانية عشر ظهرًا تعرض الفقرة المفتوحة "أمل المستقبل" وفي الواحدة بعد الظهر يعرض برنامج "البيت الكبير" يليه في الرابعة عصرًا برنامج "دلتا مصر".

قناة الصعيد:

تعرض القناة عدد من البرامج منها: "صباح الصعيد، وست الستات، وشباب 2030"، وعلى مدار اليوم تذيع القناة العديد من الفقرات الغنائية احتفالًا بهذه المناسبة.

قناة طيبة:

تعرض كل من برنامج "صباح طيبة، وحياتنا، وشارع الجنوب"، وعلى مدار اليوم تذيع القناة العديد من الفواصل الغنائية احتفالًا بعيد الربيع.

القنوات المتخصصة:

قناة نايل لايف:

تقدم قناة نايل لايف تغطية خاصة للاحتفال بعيد الربيع عبر تطويع عدد من برامجها منها برنامج "نهارك سعيد"، كما ستعرض القناة مسرحية "هالو شلبى"، كما يقدم برنامج "أكلة شهية" حلقة خاصة عن افضل الاكلات فى شم النسيم، وتطوع برامج صفحة جديدة ونجوم على لايف وبين جيلين.

قناة نايل كوميدى:

تعرض القناة مسرحية "سك على بناتك" والفيلم العربى "بنات العم"، كما تطوع برامجها للاحتفال ومنها: "اخبارنا الحلوة، وكلام امام، وأفلامنا، ومجموعة من حلقات برنامج "عزب شو".

قناة نايل سينما:

تعرض القناة عدد من الأفلام العربية ومنها "أسعد الله مساءك"، والوهم، والمتهم، وفيلم هندي، وتوت توت، وعنتر بن شداد.

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