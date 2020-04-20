إنجي المقدم طبيبة نفسية تعالج دينا الشربيني في "لعبة النسيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أوشكت الفنانة إنجي المقدم على الانتهاء من تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

تجسد إنجي ضمن أحداث العمل شخصية طبيبة نفسية تدعى "بهيرة"، تقوم بمعالجة بطلة العمل نفسيًا، بعد تعرضها لحادث أليم، يضطرها للجوء إلى الطبيب النفسي.

إنجي تعاونت من قبل مع دينا الشربيني من خلال الجزء الثاني والثالث من مسلسل "حكايات بنات"، عام 2017، من إخراج مصطفى أبو سيف، ومسلسل "طرف ثالث" بطولة أمير كرارة، عام 2012، إخراج محمد بكير.

يشار إلى أن مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وبطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي، علي قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.